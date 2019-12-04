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Владислав Гинько - экономист, Преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте России
© Photo: vk / Владислав Гинько

Гинько: Украина и Россия легко способны договориться о транзите, но не газа

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20191204/28436148/ginko-ukrain-i-russia-legko-sposobny-dogovoritsya-o-tranzite-no-ne-gaza.html

То, как ведет себя сейчас и вела себя раньше в переговорах по российскому природному газу украинская сторона, показывает ее несамостоятельность в этом вопросе, заявил в эфире радио Sputnik экономист Владислав Гинько.

Россия и Украина подписали соглашение сроком на десять лет о транзите российской нефти через территорию Украины. Договор будет действовать до 1 января 2030 года. Преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте России экономист Владислав Гинько отметил, что, когда политический аспект в разговоре Украины с Россией уходит, получается нормальный плодотворный диалог.

"То, как ведет себя в переговорах украинская сторона по российскому природному газу, демонстрирует, к сожалению, ее несамостоятельность в этом вопросе, и работу под диктовку других лиц", - считает Гинько.

По мнению эксперта, свою волю Киеву диктуют США, причем, даже не те элиты, которые сейчас находятся у власти, а те оппоненты, которые пытаются посеять смуту и хаос в глобальном мире и которые относятся к группировке, связанной с Джозефом Байденом, желающим бросить вызов Трампу на следующих президентских выборах.

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"К сожалению, мы видим, что если в указаниях, которые Киев получает "сверху", указано, что транзит природного газа из России в Европу нужно сделать проблематичным, причем, создавая больше проблем Европе, то Украина начинает играть против интересов Европы", - сообщил Гинько.

Действия Киева в газовом вопросе в конечном итоге оборачиваются против самой Украины, полагает экономист. Приведет это, вероятнее всего, к тому, что Европа отвернется от Украины, поскольку Европа зависит от российского газа и крайне заинтересована в его бесперебойных поставках.

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