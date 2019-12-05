Министр экономики Молдовы рассказал, без чего бизнесу не выжить

Министр экономики и инфраструктуры Молдовы считает, что руководству всех госорганов страны пора собраться с представителями бизнес-сообщества и определить, куда идет страна.

Бизнес Молдовы нуждается в серьезной поддержке не только со стороны государства, но и со стороны внешних инвесторов. Какие шаги нужно предпринять властям Республики Молдова, чтобы помочь бизнесу и улучшить инвестиционный климат в стране, рассказал министр экономики и инфраструктуры Республики Молдова Анатолий Усатый в эфире студии Sputnik Молдова.

Он отметил, что все министры находятся только в начале своего мандата, но несмотря на это чиновники уже провели множество встреч с представителями деловых кругов.

"Сейчас уже есть необходимость встретиться нам всем вместе и синхронизировать нашу повестку. Имею ввиду повестку правительства, парламента и администрации президента. Нужно совместно с бизнесом посмотреть и решить, какую мы хотим видеть Молдову дальше. Понять, правильно ли мы движемся", - уточнил министр. © Sputnik / Miroslav Rotari Иосуб: Молдове нужен экономический рывок

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По его словам, один человек или один орган власти не может сам строить планы и решать проблемы страны. Как считает Усатый, менять ситуацию нужно совместно с представителями бизнеса и обычным народом.

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