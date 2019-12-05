Бышок: НАТО находится в поиске новой угрозы

Исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал для радио Sputnik заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что Россия не является врагом НАТО.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия не является врагом НАТО, уточнив, что на сегодняшний день у Альянса нет врагов среди государств, а главным врагом являются террористические организации. Такое заявление сделал польский президент на пресс-конференции, которая состоялась после окончания саммита НАТО в Лондоне, и на которой ему был задан прямой вопрос, является ли, по его мнению, Россия главным врагом НАТО. Также Дуда отметил, что Россия для НАТО является соседом, с которым не по всем вопросам удается найти согласие.

Изменение польской риторики связано с Дональдом Трампом, который на днях заявил, что Россия не враг и с ней нужно дружить, полагает эксперт Станислав Бышок.

"Так как Польша больше ориентируется на Вашингтон в своей политике, было решено проявить вот такую риторическую гибкость. Но это не отменяет общей антироссийской линии со стороны Польши в целом. Кроме того, Польша встроена и в НАТО, и в Евросоюз, и поддерживает санкционную политику в отношении России", - сказал Бышок.

Что же касается угрозы международного терроризма, то на сегодняшний день, по мнению эксперта, он не играет в достаточной мере объединяющей роли как внутри самого Альянса, так и для Запада с Россией.

"Все понимают, что международный терроризм, это такое явление, которое, хоть и имеет международный характер, но в случае, если он приобретает какие-то протогосударственные формы, как на Ближнем Востоке, он может быть побежден любым более-менее серьезным государством", - заключил Бышок.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK