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Игорь Коротченко
© Sputnik / Михаил Воскресенский

Коротченко: это был худший саммит НАТО за всю его историю

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Sputnik Молдова
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Участники лондонской встречи лидеров стран Альянса пришли в состояние полного раздрая, очевидно, что блок в данный момент переживает кризис, сообщил в эфире радио Sputnik военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Кризис, переживаемый НАТО, носит прежде всего идеологический характер, и в этом плане слова президента Франции о том, что мозг НАТО мертв, очень хорошо иллюстрируют сложившуюся ситуацию. Такого мнения придерживается военный эксперт Игорь Коротченко.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции.
ТАСС/POOL
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"Такое ощущение, что в бравурных речах они утешали и успокаивали сами себя. Мне кажется, единственное, что некоторых из них объединяло, это антироссийские заявления и понимание, что необходимо собраться по случаю юбилея", - считает эксперт.

Как заметил эксперт, после распада СССР существование самого блока вызывало недоумение. На фоне масштабного продвижения Россией своих энергетических инициатив, на базе которых должна быть основана энергобезопасность Европы и ЕС, странно выглядят заявления, что Россия готовит в Европу военное вторжение.  

"Я думаю, что противоречия в НАТО будут усиливаться. У Турции, второй по мощи страны-члена НАТО, серьезные противоречия с США по всем ключевым повесткам. Более того, Турция продолжает заявлять, что намерена проводить абсолютно самостоятельную политику", - добавил Коротченко.

Флаг НАТО
© REUTERS / Ints Kalnins
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Также он напомнил, что Франция заявила о своем особом статусе внутри НАТО. Это может привести, по словам эксперта, к тому, что Макрон поступит, как генерал де Голль: выйдет из военной организации НАТО, оставшись в ней чисто политически.

На сегодняшний день Альянс аморфен, заключил эксперт, и единственное, что оживляет его – это возгласы о российской угрозе, которые все еще звучат, главным образом, со стороны стран Балтии, чувствующих покровительство США и Великобритании.

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