Коротченко: это был худший саммит НАТО за всю его историю

Кризис, переживаемый НАТО, носит прежде всего идеологический характер, и в этом плане слова президента Франции о том, что мозг НАТО мертв, очень хорошо иллюстрируют сложившуюся ситуацию. Такого мнения придерживается военный эксперт Игорь Коротченко.
"Такое ощущение, что в бравурных речах они утешали и успокаивали сами себя. Мне кажется, единственное, что некоторых из них объединяло, это антироссийские заявления и понимание, что необходимо собраться по случаю юбилея", - считает эксперт.
Как заметил эксперт, после распада СССР существование самого блока вызывало недоумение. На фоне масштабного продвижения Россией своих энергетических инициатив, на базе которых должна быть основана энергобезопасность Европы и ЕС, странно выглядят заявления, что Россия готовит в Европу военное вторжение.
"Я думаю, что противоречия в НАТО будут усиливаться. У Турции, второй по мощи страны-члена НАТО, серьезные противоречия с США по всем ключевым повесткам. Более того, Турция продолжает заявлять, что намерена проводить абсолютно самостоятельную политику", - добавил Коротченко.
На сегодняшний день Альянс аморфен, заключил эксперт, и единственное, что оживляет его – это возгласы о российской угрозе, которые все еще звучат, главным образом, со стороны стран Балтии, чувствующих покровительство США и Великобритании.
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