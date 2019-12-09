Алексеев: решение WADA в отношении России незаконное и необоснованное

Спортивный юрист, глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев прокомментировал для радио Sputnik решение WADA по участию России в международных соревнованиях.

Исполком WADA лишил Россию права в течение 4 лет участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира. Также России запрещено проводить крупные спортивные международные соревнования и подавать заявки на их проведение. Участвовать в международных турнирах российские спортсмены смогут только в нейтральном статусе. У России есть 21 день, чтобы обжаловать данный вердикт.

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По словам спортивного юриста Сергея Алексеева, из-за того, что Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу, последовали все дальнейшие запреты для российских спортсменов.

"По формальному надуманному предлогу временно приостановлен статус РУСАДА, из этого следуют все остальные санкции. Статус РУСАДА был приостановлен необоснованно и незаконно", - отметил Алексеев.

Юрист сообщил, что после передачи всех материалов от РУСАДА в WADA, все исследования проходили без дальнейшего российского присутствия вопреки международным юридическим процедурам. Поэтому, подчеркнул Алексеев, решение WADA является незаконным и требует объективного рассмотрения в Международном спортивном арбитраже в Лозанне.

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