Журавский: весь мировой спорт многое потеряет без России

Президент НОК Николай Журавскиий рассказал Sputnik, как скажется на всем мировом спорте отсутствие России на крупных турнирах.

Исполком WADA в понедельник решил отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на 4 года за манипуляции с данными московской антидопинговой лаборатории. WADA приняло решение допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта только "чистых" российских спортсменов, которые будут соревноваться в нейтральном статусе - без флага. Также агентство постановило, что Россия лишится на четыре года права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение.

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Глава Национального олимпийского комитета Николай Журавский заявил в комментарии Sputnik Молдова, что он лично и весь олимпийский актив Республики Молдова сожалеет о решении WADA отстранить Российскую Федерацию.

По его словам, главными, кто пострадает, будут спортсмены, ведь они много лет готовились к предстоящим Олимпийским играм.

"Хочу поддержать олимпийскую команду, спортсменов и тренеров, чтобы они это решение пережили достойно, от нас уже ничего не зависит. Сожалеем, что их не будет на олимпийских играх", - сказал Журавский.

Что касается возможности "чистых" спортсменов выступать под нейтральным флагом, Журавский отметил, что подобная мера также является не самой приятной для любого атлета и будет морально мешать на турнирах.

Журавский подчеркнул, что весь мировой спорт многое потеряет из-за отсутствия России на главных состязаниях планеты. Как считает собеседник, присутствие российских спортсменов повышает конкуренцию, а также положительно влияет на маркетинговую сторону спорта.

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"Россия – олимпийская держава. Это всегда одна из самых сильных держав мира. Естественно, в плане развития олимпийского движения, ее отстранение оставит негативный отпечаток. На всех соревнованиях, скажем, практически во всех видах спорта, россияне - одни из лидеров. Это будет очень серьезный недостаток в целом для спортивного соревнования в плане маркетинга, и в плане телевизионного просмотра, - это все сразу скажется", - заключил Журавский.

Россия может подать апелляцию на решение WADA в CAS. Только после решения CAS рекомендации исполкома WADA вступят в силу.

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