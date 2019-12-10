Врач: чем может обернуться вспышка туляремии в Молдове

Чем опасна туляремия, как протекает болезнь и что делать, чтобы не заразиться, рассказала Галина Кирьякова.

В Яловенском районе зарегистрирован случай туляремии, инфекцию обнаружили у охотника, об этом сообщили в Национальном агентстве общественного здоровья.

Подробнее об этой инфекции для в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала врач-инфекционист больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.

"Это так называемое в врачебной среде природно-очаговое заболевание. Микроб циркулирует в определенных климатических и природных условиях. Случаются единичные случаи заражения", - заявила она.

Она отметила, что у этого заболевания, как и у всех связанных с бактериями, есть очень много путей передачи, особенно тех, в которых участвуют животные.

"Есть контактный путь: даже когда кожа целая или если на слизистую опадает микроб, то он легко проходит барьер. Есть трансмиссивный, тот который может быть в результате укуса. Есть алиментарный - через зараженную еду. Есть еще и пылевой - это через дыхательные пути. То есть самые разные пути заражения", - пояснила врач.

Кирьякова добавила, что есть много разных форм туляремии, основная и наиболее известная – бубонная.

Как объяснила собеседница, в этом случае микроб попадает в лимфоузлы, провоцируя их воспаление. Другие формы - язвенно-бубонная (помимо воспаления лимфоузлов возникает язва на месте контакта с микробом), а также абдоминальная форма (поражается желудочно-кишечный тракт).

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Отвечая на вопрос, есть ли вероятность распространения инфекции, Кирьякова уточнила, что от человека к человеку туляремия не передается.

"Опасности нет. Если люди будут вести себя правильно, то есть не иметь контакта с потенциально зараженными животными. Опасаться того, что будет какая-то вспышка, не нужно. Распространение будет только если серьезно нарушены правила гигиены", - заключила Кирьякова.

По ее словам, существует вакцина от туляремии, но в Республике Молдова вакцинация не походит, так как случаи заражения этой инфекции очень редки.

Помимо этого, как подчеркнула врач, это заболевание легко поддается лечению, особенно если вовремя обратиться за медицинской помощью.

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