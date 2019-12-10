Морозов: Лужков был яркой и противоречивой личностью, всегда стоял на своем

На 84 году жизни в одной из клиник города Мюнхен в Германии скончался Юрий Лужков, бывший мэр Москвы. Сообщается, что ему проводили операцию на сердце, которую он не смог пережить.

Российский политик Олег Морозов рассказал, что много лет, с 1995 года, был знаком с Лужковым лично, их объединяла совместная политическая деятельность.

"Юрий Михайлович был человек очень яркий и противоречивый, в котором достоинства являются продолжением недостатков и наоборот – недостатки становятся достоинствами. Он был по-мужски упрям, порой его было трудно сбить с его позиции, которая всем казалась неверной, но он стоял на ней, как глыба, которую невозможно было подвинуть ни на один миллиметр", - отметил Морозов.

Возможно, именно в таком характере состояла проблема Лужкова, как политика, может, из-за этого и случился кризис, который привел к тому, что завершилась его очень успешная карьера, сказал Морозов.

Он также напомнил, сколько Лужков делал для Севастополя, для Крыма, как ездил туда и демонстрировал российское присутствие.

По мнению Морозова, Лужков вошел в современную историю, как крупный градоначальник, который оставил свой след и в Москве, и, несомненно, в России.

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