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Дмитрий Дробницкий
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Дробницкий: России не следует поддаваться на уговоры США надавить на Пекин

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Миру нужна новая архитектура безопасности, и очевидно, что это понимают как Россия, так и США, заявил в эфире радио Sputnik американист, политолог Дмитрий Дробницкий.

В мире сейчас появились совершенно новые типы вооружений, не предусмотренные существовавшими до сего момента военными договорами, и речь идет не только о тех разработках, которые впервые были продемонстрированы Владимиром Путиным, но и о появлении совершенно нового класса оружия. К таковым можно отнести беспилотники, относительно которых даже нет ясности, входят ли они в категорию средств доставки средней и меньшей дальности или нет, и вообще, что они такое, отметил политолог Дмитрий Дробницкий.

"Кроме всего прочего, постоянно появляется информация в виде слухов и вбросов, что Япония в любой момент может создать ядерное оружие. И очевидно, что такое оружие может быть еще у парочки стран, которые не подтверждают, но и не опровергают эти сведения", - сообщил Дробницкий.

Как рассказал политолог, если ситуация начнет развиваться по непредвиденному сценарию, вполне возможно, что такое ОМП захочет иметь Саудовская Аравия, которая, как известно, фактически оплатила пакистанскую ядерную программу.

Очевидно, что договоры о вооружениях, которые начали подписываться в еще конце 60-х, мало кого уже устраивали, но Россия продолжала их удерживать как один из стержней старой безопасности, добавил политолог.

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"Я прекрасно понимаю Китай, который не хочет быть связан никаким договором – с какой стати он должен себя чем-то связывать, не получая ничего взамен? С другой стороны, если Китай хочет быть одной из великих держав, от которой зависят судьбы мира, тогда нужна новая ответственность, и в новую архитектуру нужно вписываться", - заметил Дробницкий.

Как резюмировал эксперт, России не следует поддаваться на уговоры США надавить на Пекин себе в ущерб, дабы обеспечить трехстороннюю безопасность, поскольку такого рода соблазнам не нужно уступать.

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