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Лариса Попова
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Попова о решении WADA: за чьи-то ошибки не должна отвечать вся страна

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Олимпийская чемпионка Лариса Попова считает, что чиновникам в руководстве российского спорта и в WADA пора разобраться, кто именно виноват во всех нарушениях, и наказывать именно их, а не всю страну и чистых спортсменов.

Исполком всемирного антидопингового агентства (WADA) в понедельник отстранил на четыре года российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. Допуск получат только "чистые" российские спортсмены, которые будут соревноваться в нейтральном статусе.

Это решение WADA для Sputnik Молдова прокомментировала зампредседателя Олимпийского комитета Молдовы, олимпийская чемпионка Лариса Попова.

"Думаю, там еще очень много вопросов, в которых руководители российского спорта должны разобраться. Непонятно почему это решение должно касаться и чистых спортсменов", - заявила Попова.

Как считает собеседница, чиновники должны разобраться и поставить точку в вопросе, кто виноват: если вина лежит на РУСАДА или отдельных спортсменах, то они и должны понести наказание, а не весь российский спорт и "чистые" спортсмены.

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По ее словам, очень досадно, что все это разбирательство опять возникает непосредственно перед Олимпийскими играми. В этот период, как отметила Попова, все уже делается впопыхах и снова может пострадать много спортсменов из-за того, что какие-то процедуры не успели выполнить.

Говоря о спортсменах, которым предстоит выступать под нейтральным флагом, Попова заявила, что для них того ощущения гордости за страну уже не будет.

"Когда спортсмены стоят на пьедестале и у них текут слезы, то, наверное, это гордость за страну и за то, что они представляют, потому что они знают, как к этому идут. Да, есть радость - добился чего хотел, но эмоции совсем другие. Это понимают только те спортсмены, которые там стоят", - заключила собеседница Sputnik.

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Теги:
Россия, спорт, Лариса Попова, WADA


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