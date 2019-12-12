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Михаил Смолин
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Смолин: Меркель отстаивает интересы Германии в отношении "Северного потока-2"

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Sputnik Молдова
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Политолог Михаил Смолин в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление представителя фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге о том, что правительство страны капитулировало перед США.

Официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре отметил, что правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель больше не в состоянии представлять интересы страны и отстаивать их. Политолог Михаил Смолин, в свою очередь, уверен, что обвинения в адрес Меркель не совсем объективны.

"Я думаю, что такого рода заявления "Альтернативы для Германии" связаны с тем, что США готовят и уже сделали определенные шаги для репрессий тех немецких компаний, которые участвуют в "Северном потоке-2", - сообщил Смолин.

Участок магистрального газопровода Северный поток, архивное фото
© Sputnik / Григорий Сысоев
Германия признала капитуляцию перед США из-за "Северного потока-2"
Кроме того, по мнению политолога, все в Германии понимают, что страна после окончания строительства "Северного потока-2" получит возможность распределять по всей Европе российский газ и будет находиться в очень хорошем экономическом положении по сравнению со своими соседями, поскольку транзит через Украину всегда проблематичен, и по вопросу продолжения транзита стороны до сих пор никак не могут договориться.

"В создавшейся ситуации мне кажется, что Меркель вполне достойно отстаивает позицию Германии по отношению к возможности достроить наконец "Северный поток-2". Но я думаю, что внутригерманская ситуация способствует тому, чтобы Меркель вообще ушла в отставку. Поэтому "Альтернатива для Германии" может искать свои политические очки", - заключил Смолин.

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