Смолин: Меркель отстаивает интересы Германии в отношении "Северного потока-2"

Официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре отметил, что правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель больше не в состоянии представлять интересы страны и отстаивать их. Политолог Михаил Смолин, в свою очередь, уверен, что обвинения в адрес Меркель не совсем объективны.
"Я думаю, что такого рода заявления "Альтернативы для Германии" связаны с тем, что США готовят и уже сделали определенные шаги для репрессий тех немецких компаний, которые участвуют в "Северном потоке-2", - сообщил Смолин.
"В создавшейся ситуации мне кажется, что Меркель вполне достойно отстаивает позицию Германии по отношению к возможности достроить наконец "Северный поток-2". Но я думаю, что внутригерманская ситуация способствует тому, чтобы Меркель вообще ушла в отставку. Поэтому "Альтернатива для Германии" может искать свои политические очки", - заключил Смолин.
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