Молдован: WADA не сможет лишить Россию большинства турниров

По словам Олега Молдована, российские спортсмены сейчас вынуждены нести ответственность за нарушения, совершенные российскими спортивными организациями и атлетами, еще в 2015-2017 годах. В этой ситуации, как отметил собеседник в эфире радиостудии Sputnik Молдова, не должно быть коллективной ответственности.

Также собеседник считает решение исполкома WADA очень странным, поскольку оно противоречит Олимпийской хартии, в которой говорится, что если нет претензий к Национальному Олимпийскому комитету, то команда страны имеет право выступать на играх под собственным флагом и гимном.

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"Вообще не пойму, почему какая-то антидопинговая комиссия решает допускать страну или нет, тем более на Олимпийские игры. Тогда смысл Международного Олимпийского комитета и других, уже национальных, комитетов теряется. WADA - это какая-то организация, в которой как мы знаем, вообще не спортсмены, а половина политики, а другая половина непонятно кто от спорта." – подчеркнул собеседник Sputnik.

Он считает, что несмотря на все эти противоречия, даже если представители РФ оспорят данное решение в Спортивном арбитражном суде, оно все-равно останется в силе.

Но даже так, как отметил Молдован, большую часть турниров Россия сохранит для своих атлетов, где они смогут полноценно выступать.

Он уточнил, что в решении WADA речь идет об Олимпийских и Паралимпийских играх, а также чемпионатах мира, а на чемпионатах Европы и кубках мира нет ограничений.

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Исполком WADA в понедельник решил отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на четыре года за манипуляции с данными московской антидопинговой лаборатории. WADA приняло решение допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта только "чистых" российских спортсменов, которые будут соревноваться в нейтральном статусе - без флага.

Также агентство постановило, что Россия лишится на четыре года права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в течение 10 дней примет решение о том, согласно ли оно с санкциями. Решение WADA вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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