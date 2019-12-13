Захарова: РФ готова содействовать разрешению межгосударственных конфликтов

Директор Департамента информации и печати министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на вопрос о том, как Москва становится посредником в урегулировании политических кризисов на пространстве стран СНГ.

Россия может оказывать посредническую помощь в урегулировании кризисных ситуаций и военных конфликтов, однако важно желание самих стран и возможность самих народов в этих странах быть готовыми к поиску компромиссов ради мирного урегулирования. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в рамках видеомоста Москва-Тбилиси-Минск-Кишинев.

"Россия содействовала, используя своих экспертов, своих миротворцев, которые готовы были жертвовать своими жизнями, разводить стороны, которые находились в активной фазе кризиса. И это было во многих горячих конфликтах на постсоветском пространстве", - отметила Захарова.

В качестве примера официальный представитель МИД России привела Таджикистан, который сейчас живет мирной жизнью, а еще буквально десятилетие назад все было иначе. Политически Россия готова оказывать и сейчас оказывает содействие в целом ряде межгосударственных конфликтов, используя свои возможности на международных площадках.

Кроме того, Захарова упомянула и миротворческую деятельность России в процессе урегулирования кризисов на постсоветском пространстве, присутствие российских миротворцев в составе контингентов, наличие российских военных баз. Но при этом, отметила она, очень важно желание и готовность страны к принятию посреднической помощи России в урегулировании конфликта.

"Очень часто мы наблюдаем ситуацию, когда по политическим причинам или экономическим соображениям, или по причине некой заинтересованности внешних сил страны не готовы пойти на компромисс. И здесь говорить о том, что у России не получится урегулировать конфликт, не понимая, что политическая среда того или иного государства к этому не готова, я считаю, несправедливо. Нужно еще говорить об уровне внутренней готовности к принятию посреднической роли России", - заключила Захарова.

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