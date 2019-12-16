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© CC BY 3.0 / Glavkom NN / Vadim Kolesnicenko February 8, 2010

Колесниченко: газовый конфликт с Украиной может завершиться в ночь на 1 января

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20191216/28561753/kolesnichenko-gazovyy-konflikt-s-ukraine-mozhet-zavershitsya-v-noch-na-1-yanvarya.html

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко назвал позицию Европы в вопросе газового контракта между Россией и Украиной нечестной и непорядочной.

Посол ЕС в России Маркус Эдерер заявил, что Россия и Евросоюз способны улучшить свои отношения в случае выполнения Россией ряда условий. Одним из таких условий Эдерер назвал продление газового контракта с Украиной. Глава Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко полагает, что в этом случае Брюссель выдвигает нечестные условия.

"Я бы не принимал во внимание различного рода высказывания представителей ЕС по одной простой причине: есть интересы хозяйствующего субъекта, для которого самым главным принципом является коммерческая выгода, а иначе ради чего работают эти субъекты?", - заявил Колесниченко.

По словам эксперта, процессы переговоров между украинским и российским субъектом хозяйственной деятельности - это нормальное явление, и опыт последних двадцати лет говорит о том, что подобные конфликты регулярно завершались в ночь с 31 декабря на 1 января.

Газопровод
© AFP 2019 / SERGEI SUPINSKY
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"Если принять во внимание все действия ЕС за последние годы в отношении российских хозсубъектов, они не являются честными и порядочными. Взять хотя бы решение Стокгольмского трибунала арбитражного суда, когда в решении суда указывают, что российская сторона права в споре, однако Украине сегодня тяжело, поэтому заплатите 3 миллиарда. Это нечестное отношение", - отметил Колесниченко.

Как полагает эксперт, против России ведется экономическая война на протяжении последних 10-15 лет в области энергопоставок. И на первый план здесь выдвигаются европейские и американские интересы, состоящие в том, чтобы максимально уменьшить коммерческие выгоды для российской стороны.

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