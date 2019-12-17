Сафонов: Германия заинтересована в привлечении рабочей силы из-за рубежа

Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при Правительстве РФ, проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов прокомментировал в эфире радио Sputnik ситуацию в Германии с привлечением в страну иностранцев.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила на встрече с бизнесменами и представителями профсоюзов, что в Германии с 1 марта следующего года начнет действовать закон, призванный восполнить дефицит представителей определенных профессий в стране. "Закон об иммиграции квалифицированных рабочих" предусматривает упрощенную систему трудоустройства в Германии квалифицированных кадров, в том числе из стран, не входящих в ЕС. Эксперт Александр Сафонов связывает необходимость принятия такого закона с демографическими проблемами в стране.

"Германия, как и все развитые страны, испытывает демографические проблемы, связанные со старением населения. Еще в послевоенный период она приглашала на свою территорию на работу итальянцев, а в 70-80-е – турок", - отметил Сафонов.

Сейчас, по словам эксперта, палитра стран, которые могут стать донорами рабочей силы для Германии, расширяется. И новый закон – попытка утолить кадровый голод в стране.

Прежде всего, Германия испытывает нехватку специалистов с рабочими профессиями, инженеров, отчасти врачей. Кроме того, Германия начала открывать свои университеты для выходцев из стран Восточной Европы.

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