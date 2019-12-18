Рыков: попытка остановить "Северный поток-2" была обречена с самого начала

Высокопоставленные источники из администрации США признали, что санкции в отношении России не повлияли на реализацию проекта "Северный поток-2". Российский эксперт Юрий Рыков заявил в эфире радио Sputnik, что попытки противодействовать строительству газопровода были изначально обречены на провал. Санкции против России США смогли ввести, приняв в рамках своего военного бюджета соответствующие законы. Но при этом Штаты прекрасно понимают, что остановить "Северный поток-2" они не могут, поэтому используют все возможные средства, чтобы, раз уж не удается сорвать строительство, хотя бы создать какую-нибудь небольшую задержку.

"Это и в ФРГ прекрасно понимают, и к этому готовились. Но с самого начала было ясно, что попытка остановить "Северный поток-2" обречена, однако задержать реализацию проекта Штаты на какое-то время смогли", - отметил Рыков.

Что касается возможности помешать следующим проектам, то, полагает эксперт, тут вопрос очень сложный. Пока нет никаких предпосылок к тому, что США будут вести активную политику против каких-либо проектов другого типа, например, против "Турецкого потока". США важен был "Северный поток-2" именно с политической точки зрения и частично с экономической, потому что Россия до сих пор остается самым крупным поставщиком газа в Европу, что дает ей определенные возможности взаимодействия с другими странами и влияния на них, а остальные проекты не столь масштабны и не дают таких преимуществ.

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