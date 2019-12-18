Вышинский о давлении на Sputnik Estonia: это выглядит, как запрет на профессию

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский заявил, что поднимет вопрос об угрозах сотрудникам агентства на заседании президиума Совета по правам человека при президенте, которое состоится в четверг.

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Estonia уголовным преследованием, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня", сообщает пресс-служба агентства.

Как уточняется в заявлении, журналисты получили письма от департамента полиции и погранохраны страны "с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел". Свои действия Таллин обосновал санкциями, которые ЕС ввел в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине.

"Хотим напомнить, что МИА "Россия сегодня" не фигурирует ни в каких санкционных списках ЕС. Мы считаем действия эстонских властей вопиющим произволом и планируем обратиться в такие международные организации, как ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО, ЕСПЧ, с требованием дать надлежащую оценку этому беспрецедентному за последние годы случаю нарушения свободы слова и принять меры по обеспечению права наших журналистов на осуществление своей профессиональной деятельности", — говорится в сообщении.

В агентстве подчеркнули, что в последние месяцы сотрудников Sputnik Эстония неоднократно вызывали в различные силовые структуры страны для "профилактических" бесед, в ходе которых им настоятельно рекомендовали уволиться.

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, считает, что "это одна из форм давления на журналистов, которым не предъявляют претензий, связанных с их работой, а просто запрещают иметь дело с определенной редакцией. Это не выглядит ничем иным, как запрет на профессию".

"Буду просить у своих коллег какой-то редакции на подобные действия эстонских властей. <...> Абсолютно притянутые основания для действий в отношении журналистов, которые, по сути, граничат с запретом на профессию. <...> У этой истории существует какая-то мощная политическая подоплека", — сказал Вышинский.

Он подчеркнул, что предпринимаемые эстонскими властями действия выходят за рамки свободы слова и касаются общечеловеческих ценностей - людей лишают права на выбор.

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