Вышинский о давлении на Sputnik Estonia: это выглядит, как запрет на профессию

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Estonia уголовным преследованием, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня", сообщает пресс-служба агентства.
Как уточняется в заявлении, журналисты получили письма от департамента полиции и погранохраны страны "с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел". Свои действия Таллин обосновал санкциями, которые ЕС ввел в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине.
В агентстве подчеркнули, что в последние месяцы сотрудников Sputnik Эстония неоднократно вызывали в различные силовые структуры страны для "профилактических" бесед, в ходе которых им настоятельно рекомендовали уволиться.
Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, считает, что "это одна из форм давления на журналистов, которым не предъявляют претензий, связанных с их работой, а просто запрещают иметь дело с определенной редакцией. Это не выглядит ничем иным, как запрет на профессию".
"Буду просить у своих коллег какой-то редакции на подобные действия эстонских властей. <...> Абсолютно притянутые основания для действий в отношении журналистов, которые, по сути, граничат с запретом на профессию. <...> У этой истории существует какая-то мощная политическая подоплека", — сказал Вышинский.
Он подчеркнул, что предпринимаемые эстонскими властями действия выходят за рамки свободы слова и касаются общечеловеческих ценностей - людей лишают права на выбор.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK