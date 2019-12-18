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Кирилл Вышинский
© Sputnik / Илья Питалев

Вышинский о давлении на Sputnik Estonia: это выглядит, как запрет на профессию

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Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский заявил, что поднимет вопрос об угрозах сотрудникам агентства на заседании президиума Совета по правам человека при президенте, которое состоится в четверг.

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Estonia уголовным преследованием, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня", сообщает пресс-служба агентства.

Как уточняется в заявлении, журналисты получили письма от департамента полиции и погранохраны страны "с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел". Свои действия Таллин обосновал санкциями, которые ЕС ввел в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине.

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Сотрудникам Sputnik Estonia грозят уголовным преследованием, если они продолжат работу
"Хотим напомнить, что МИА "Россия сегодня" не фигурирует ни в каких санкционных списках ЕС. Мы считаем действия эстонских властей вопиющим произволом и планируем обратиться в такие международные организации, как ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО, ЕСПЧ, с требованием дать надлежащую оценку этому беспрецедентному за последние годы случаю нарушения свободы слова и принять меры по обеспечению права наших журналистов на осуществление своей профессиональной деятельности", — говорится в сообщении.

В агентстве подчеркнули, что в последние месяцы сотрудников Sputnik Эстония неоднократно вызывали в различные силовые структуры страны для "профилактических" бесед, в ходе которых им настоятельно рекомендовали уволиться.

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, считает, что "это одна из форм давления на журналистов, которым не предъявляют претензий, связанных с их работой, а просто запрещают иметь дело с определенной редакцией. Это не выглядит ничем иным, как запрет на профессию". 

"Буду просить у своих коллег какой-то редакции на подобные действия эстонских властей. <...> Абсолютно притянутые основания для действий в отношении журналистов, которые, по сути, граничат с запретом на профессию. <...> У этой истории существует какая-то мощная политическая подоплека", — сказал Вышинский.

Он подчеркнул, что предпринимаемые эстонскими властями действия выходят за рамки свободы слова и касаются общечеловеческих ценностей - людей лишают права на выбор.

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