Журова: другую точку зрения объявляют "кремлевской пропагандой"

Журналистов Sputnik Эстония преследуют за то, что они высказывают иную точку зрения, отличную от той, которую пытаются навязать европейским странам, заявила первый заместитель председателя Комитета ГД по международным делам Светлана Журова.

Парламентская ассамблея Совета Европы готовит доклад, который касается угроз журналистам и препятствия свободе слова. Он будет озвучен в конце января на сессии, перед депутатами со всех стран Европы. Об этом рассказала в эфире радио Sputnik Светлана Журова.

"Наша страна в этом докладе вынесена в пятерку стран, которые наиболее часто обвиняют, но, заметьте, среди этих стран нет ни Украины, ни Эстонии, ни других прибалтийских государств. Как будто там ничего не происходило с нашими Russia Today, Sputnik, с нашими журналистами. Это удивительно, насколько двойные стандарты здесь прочны", - отметила Журова.

По ее словам, европейские коллеги-парламентарии не слышат российскую сторону. Даже там, где, казалось бы, много говорят о свободе слова и защите журналистов, о том, что есть преследования их по политическим мотивам, о невозможности вещания, не замечают факты притеснения журналистов, доносящих отличную от западной точку зрения.

"Мы не должны молчать и должны пытаться донести это до Совета Европы. Я несомненно донесу это до докладчика, который будет по этому вопросу выступать. Это очень странно и неправильно выглядит, тем более, мы понимаем, что это сфабрикованные вещи, потому что надо разобраться с этим и понять, что предъявляют нашим журналистам, какие уголовные дела, в чем они виноваты", - добавила Журова.

Как ранее сообщалось, власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Estonia уголовным преследованием, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня". Журналисты получили письма от департамента полиции и погранохраны страны "с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел". Свои действия Таллин обосновал санкциями, которые ЕС ввел в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине.

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