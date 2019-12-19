Журова: другую точку зрения объявляют "кремлевской пропагандой"

Парламентская ассамблея Совета Европы готовит доклад, который касается угроз журналистам и препятствия свободе слова. Он будет озвучен в конце января на сессии, перед депутатами со всех стран Европы. Об этом рассказала в эфире радио Sputnik Светлана Журова.
"Наша страна в этом докладе вынесена в пятерку стран, которые наиболее часто обвиняют, но, заметьте, среди этих стран нет ни Украины, ни Эстонии, ни других прибалтийских государств. Как будто там ничего не происходило с нашими Russia Today, Sputnik, с нашими журналистами. Это удивительно, насколько двойные стандарты здесь прочны", - отметила Журова.
По ее словам, европейские коллеги-парламентарии не слышат российскую сторону. Даже там, где, казалось бы, много говорят о свободе слова и защите журналистов, о том, что есть преследования их по политическим мотивам, о невозможности вещания, не замечают факты притеснения журналистов, доносящих отличную от западной точку зрения.
"Мы не должны молчать и должны пытаться донести это до Совета Европы. Я несомненно донесу это до докладчика, который будет по этому вопросу выступать. Это очень странно и неправильно выглядит, тем более, мы понимаем, что это сфабрикованные вещи, потому что надо разобраться с этим и понять, что предъявляют нашим журналистам, какие уголовные дела, в чем они виноваты", - добавила Журова.
Как ранее сообщалось, власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Estonia уголовным преследованием, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня". Журналисты получили письма от департамента полиции и погранохраны страны "с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел". Свои действия Таллин обосновал санкциями, которые ЕС ввел в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине.
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