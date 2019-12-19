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Большая пресс-конференция Владимира Путина 2019
© Sputnik / Илья Питалев

Путин: экономика России требует притока мигрантов

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Sputnik Молдова
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Проще всего адаптироваться к жизни в России белорусам, украинцам и молдаванам, заявил президент РФ в ходе традиционной большой пресс-конференции в Центре международной торговли в Москве.

России предстоит еще многое сделать в вопросе регулирования миграционных потоков, считает Путин. Как подчеркнул российский президент, решение демографической проблемы в мире имеет два подхода: это естественный прирост населения за счет увеличения рождаемости, и приток свежих сил за счет мигрантов.

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© Sputnik /
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В качестве удачного примера в этом смысле Путин сослался на опыт Канады, где целые министерства занимаются миграцией.

"По большому счету, нам нужно подходить таким образом к миграционному притоку", - сказал он.

По его словам, легче приспосабливаются к российским условиям люди, которые уважают русскую культуру, знают ее, владеют русским языком.

"Поэтому адаптироваться в России легче для белорусов, украинцев, молдаван. Им проще это сделать, и местное население воспринимает их более спокойно", - подчеркнул президент.

Экономика России требует притока мигрантов, заключил Путин. Отсутствие должного количества людей на рынке труда, отсутствие специалистов должной квалификации уже сегодня является объективным фактором сдерживания экономического роста. Но принимать мигрантов нужно с умом и соответствующим образом к этому подходить.

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