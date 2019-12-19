19:32 19 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.20
  • USD17.25
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.74
Поиск
Большая пресс-конференция Владимира Путина 2019
© Sputnik / Сергей Гунеев

Путин об угрозах в адрес Sputnik Эстония: они боятся вашей правды

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
26 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2860/01/28600145.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20191219/28600875/putin-kommentarii-estonia-sputnik.html

Президент России прокомментировал ситуацию вокруг угроз сотрудникам Sputnik Эстония в ходе прошедшей ежегодной пресс-конференции.

Сотрудники Sputnik Эстония получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией – Международным информационным агентством "Россия сегодня".

Sputnik
© Sputnik / Alexey Filippov
Давление на Sputnik Эстония – цензура и диктатура вместо демократии

В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.

“Они боятся вашей правды” - сказал Путин в ходе состоявшейся в четверг большой пресс-конференции, комментируя ситуацию вокруг угроз сотрудникам Sputnik Эстония. 

"К сожалению, мы можем сделать здесь немного, вы делаете много, я считаю. <...> Принятие мер на государственном уровне, связанных с какими-то ограничениями и прочее, они будут малоэффективными, это будет лить воду на мельницу тех, кто как раз и хочет растаскивать наши страны, наши народы. Мы не должны помогать им это делать", — отметил Путин.

Эстония — единственная из стран Балтии, в которой есть полноценная редакция и офис Sputnik. В коллектив входят 35 человек, 33 из них — граждане балтийской республики, работающие по трудовым договорам с МИА "Россия сегодня". Ежемесячные налоговые платежи агентства в эстонский бюджет составляют почти 30 тысяч евро.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Давление властей на Sputnik Эстония: как комментируют ситуацию в мире и в РФ
Российский журналист: власти Эстонии давят на Sputnik из-за его позиции


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Награждение лучших спортсменов и тренеров Молдовы 2019 года
"Гала молдавского спорта": как награждали лучших спортсменов и тренеров - фото
Свобода слова по-эстонски: власти угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
Свобода слова по-эстонски: власти угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
Давление на Sputnik Эстония
Молдавские журналисты о давлении на Sputnik Эстония

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться