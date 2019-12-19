Путин об угрозах в адрес Sputnik Эстония: они боятся вашей правды

Сотрудники Sputnik Эстония получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией – Международным информационным агентством "Россия сегодня".

В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.

“Они боятся вашей правды” - сказал Путин в ходе состоявшейся в четверг большой пресс-конференции, комментируя ситуацию вокруг угроз сотрудникам Sputnik Эстония.

"К сожалению, мы можем сделать здесь немного, вы делаете много, я считаю. <...> Принятие мер на государственном уровне, связанных с какими-то ограничениями и прочее, они будут малоэффективными, это будет лить воду на мельницу тех, кто как раз и хочет растаскивать наши страны, наши народы. Мы не должны помогать им это делать", — отметил Путин.

Эстония — единственная из стран Балтии, в которой есть полноценная редакция и офис Sputnik. В коллектив входят 35 человек, 33 из них — граждане балтийской республики, работающие по трудовым договорам с МИА "Россия сегодня". Ежемесячные налоговые платежи агентства в эстонский бюджет составляют почти 30 тысяч евро.

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