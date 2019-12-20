Слуцкий: для давления на Sputnik Эстония нет никакого правового основания

Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий считает, что в рамках международных контактов между Москвой и Таллином удастся разрешить ситуацию, которая сложилась вокруг журналистов Sputnik Эстония.

Необходимо привлекать внимание крупнейших международных организаций на события, происходящие в Эстонии, где власти оказывают давление на журналистов Sputnik Эстония. Об этом на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня" заявил Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий.

"На международных площадках, в частности, в ПАСЕ, в Парламентской ассамблее ОБСЕ, мы также будем об этом говорить, привлекая внимание этих крупнейших международных организаций, где полноправным членом является и Эстония, к тому, что подобные вещи недопустимы. Под ними нет никакого правового основания, чего-либо объективного под этим нет", - отметил Слуцкий.

Он выразил надежду, что в рамках контактов между руководством России и Эстонии удастся эту ситуацию урегулировать.

"У нас еще есть некоторое время, поэтому я, если брать мою личную позицию, уповаю скорее на это, нежели на вмешательство международных организаций, хотя на недопустимость подобных подходов на международных площадках можно и должно указывать", - заключил Слуцкий.

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