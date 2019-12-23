Матвиенко: давление властей на Sputnik Эстония - это "полный беспредел"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым поднять вопрос о давлении на журналистов Sputnik Эстония на ближайших сессиях Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

На прошлой неделе сотрудники Sputnik Эстония получили прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел от Департамента полиции и погранохраны страны в случае, если до 1 января не будут прекращены трудовые отношения с головной организацией.

Эти действия вызвали массу откликов в медиа-среде. Свою позицию высказали руководители МИА "Россия Сегодня", а также экспертные и журналистские сообщества, в том числе и Молдовы.

В поддержку журналистов Sputnik Эстония выступил и президент России Владимир Путин, отметив, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать международное агентство при работе в других странах.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала беспределом сложившуюся ситуацию вокруг эстонского Sputnik, она призвала руководителей делегаций в ПАСЕ и ОБСЕ поднять эту тему.

"Это полный беспредел — журналистам угрожают только потому, что они работают в СМИ. Совет Европы и ОБСЕ соглашаются с тем, что это беспредел, но активных действий по соблюдению прав журналистов не предпринимают. Мы обратимся письменно в ПАСЕ и Парламентскую ассамблею ОБСЕ", — сказала Матвиенко на заседании Совфеда.

В МИД России назвали ситуацию возмутительной, отметив, что власти Эстонии "в своей травле российского информагентства перешли на такие тоталитарные методы, как грубое запугивание его работников и партнеров карательными мерами".

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