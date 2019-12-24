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Андрей Климов
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Климов: что мешает развитию отношений России и Румынии

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Об отношениях между Москвой и Бухарестом рассказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам, председатель Временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.

Никаких установок "сверху" на то, чтобы не развивать или тормозить развитие отношений с Румынией, в Москве нет, не было и в ближайшем обозримом будущем, вероятнее всего, не будет. Об этом заявил российский сенатор во вторник в ходе видеомоста Москва – Баку – Кишинев – Тбилиси.

"Со многими европейскими странами у нас идет более активный, чем с Румынией, диалог – политический, экономический, торговый, гуманитарный. Но и с США мы ведем такой диалог, и весьма активный, особенно в финансово-экономической сфере", - сообщил Климов.

По его словам, когда государства ЕС, рьяно исполняя чужой политический заказ, рвут все выгодные для них связи, они должны понимать, что заказчики в этот момент "снимают сливки", наращивая такие связи. Климов подчеркнул, что ранее налаженные многими европейскими странами плотные связи с Россией были грубо разрушены не по российской вине.  

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"Ну и потом, недавно опять пришла информация о том, что страны ЕС единогласно приняли решение продлить антироссийские санкции. Мы не ведем переговоры по поводу отмены этих санкций, мы полагаем, что ЕС страдает от них больше, чем Россия. Очень трудно, знаете ли, налаживать отношения с государствами, которые голосуют за продление санкций", - добавил сенатор.

Так что, заключил Климов, необходимо задуматься тем, кто определяет политику в Бухаресте, все ли правильно делается, поскольку Россия не собирается чем-то обделять Румынию в плане развития торгово-экономических связей.

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