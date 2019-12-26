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Игорь Ковалев
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Ковалев: недопонимание между ЕС и США растет из-за "Северного потока-2"

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Строительство газопровода в Балтийском море является одним из факторов, способствующих тому, что разногласия между Европой и США усугубляются, полагает первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев.

Когда Вашингтон прямо диктует свою волю Европе, это не может не вызывать недовольство дипломатии Старого света. И диаметрально противоположные позиции Соединенных Штатов и Европы по проекту "Северный поток-2" являются предметом серьезных разногласий между ЕС и США. Об этом в эфире радио Sputnik заявил эксперт Игорь Ковалев.

По его мнению, этот проект может в дальнейшем сыграть роль в нарастании если не недоверия, то определенного недопонимания между странами Евросоюза и Соединенными Штатами. Поскольку, безусловно, российский газ существенно дешевле – он трубопроводный, не сжиженный, и расстояние гораздо ближе, на которое он транспортируется.

"В силу этих причин для европейских стран российский газ выгоден", - отметил Ковалев.

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По словам эксперта, необходимо принимать во внимание тот факт, что газовым хабом для "Северного потока-2" будет Германия, а она граничит с Австрией, и это тоже снижает дополнительные издержки на транспортировку.

"Северный поток-2", заключил Ковалев, действительно выгоден для европейцев, и неслучайно правительство Германии отчаянно борется за то, чтобы избежать негативных последствий санкций и этот проект реализовать.

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