Ковалев: недопонимание между ЕС и США растет из-за "Северного потока-2"

Когда Вашингтон прямо диктует свою волю Европе, это не может не вызывать недовольство дипломатии Старого света. И диаметрально противоположные позиции Соединенных Штатов и Европы по проекту "Северный поток-2" являются предметом серьезных разногласий между ЕС и США. Об этом в эфире радио Sputnik заявил эксперт Игорь Ковалев.
По его мнению, этот проект может в дальнейшем сыграть роль в нарастании если не недоверия, то определенного недопонимания между странами Евросоюза и Соединенными Штатами. Поскольку, безусловно, российский газ существенно дешевле – он трубопроводный, не сжиженный, и расстояние гораздо ближе, на которое он транспортируется.
"В силу этих причин для европейских стран российский газ выгоден", - отметил Ковалев.
"Северный поток-2", заключил Ковалев, действительно выгоден для европейцев, и неслучайно правительство Германии отчаянно борется за то, чтобы избежать негативных последствий санкций и этот проект реализовать.
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