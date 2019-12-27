Юшков: у России и Украины не останется взаимных судебных претензий по газу

Все пункты, прописанные в межправительственных протоколах относительно поставок газа, будут выполнены, и первый пункт – это отказ от взаимных претензий, при этом никаких новых требований стороны обязуются друг другу не выдвигать. Об этом заявил эксперт Игорь Юшков, отметив, что речь идет о судебных разбирательствах по поводу невыполнения действующих контрактов на прокачку и на поставку газа как "Нафтогазом", так и "Газпромом" в 2018 и 2019 годах.
"Газпром" также обязуется выплатить "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов, а "Нафтогаз" отзывает все свои иски о принудительном взыскании суммы в разных юрисдикциях Европы.
"У сторон не останется взаимных претензий в рамках двух контрактов от 2009 года на поставку и на транзит газа. Поэтому я думаю, что вероятность выполнения очень высока, и одновременно фактически стороны подписывают договоры на транзит газа", - сообщил Юшков.
Россия и Украина 20 декабря подписали Протокол о газовом сотрудничестве. После обнуления взаимных претензий по газу ожидается, что долгожданный договор между Россией и Украиной все же будет подписан. Срок действия соглашения по газу составит пять лет.
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