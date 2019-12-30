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Владимир Оленченко
© Sputnik / Alexey Tikhomirov

Оленченко: Bloomberg дало оценку двадцатилетию пребывания Путина у власти

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20191230/28718848/olenchenko-bloomberg-dalo-otsenku-dvadtsatiletiyu-prebyvaniya-putin-u-vlasti.html

Владимир Путин олицетворяет восстановление авторитета России, заявил в эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук имени Примакова Владимир Оленченко.

Агентство Bloomberg отметило, что за двадцать лет нахождения Владимира Путина у власти Россия стала сильнее, чем когда-либо. Среди достижений российского президента агентство назвало восстановление влияния, потерянного в результате распада СССР, укрепление связей с Китаем, возвращение Крыма, действия в Сирии, военные контракты с Турцией. Эксперт Владимир Оленченко отметил, что Bloomberg признается в мире ведущим оценочным агентством и его рейтинги являются ориентиром для Западного мира.

"Путин олицетворяет восстановление авторитета России, восстановление российской экономики, уверенности россиян в будущем, и главное – самоуважения. И то, что Bloomberg обращается к авторитету Путина, естественно. И у нас, и на Западе улучшение положения России в мире и улучшение положения в самой России связывают с Путиным", - заявил Оленченко.

Поэтому, считает эксперт, агентство Bloomberg не могло остаться в стороне и опубликовало свою оценку работы российского президента за весь срок его правления, к которой Западный мир обязательно прислушается.

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