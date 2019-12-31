Крайний: желаю всем больше зарабатывать в наступающем году

Заместитель председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Крайний во время видеомоста Sputnik Москва - Кишинев поделился рецептом личного финансового благополучия и пожелал всем успехов в наступающем 2020 году.

Секретом, как повысить свое финансовое благополучие, поделился со Sputnik Андрей Крайний. Он отметил, что есть два пути: повышение доходов и сокращение расходов. Бюджет страны в этом плане мало, чем отличается от бюджета семьи, отметил Крайний. И как бы ни было скучно или неприятно этим заниматься, но нужно уметь считать, планировать расходы и расставлять приоритеты.

"Я от чистого сердца желаю всем жителям стран, которые входят в ЕАБР, и жителям Республики Молдова учиться расставлять приоритеты. Неверно расставленные приоритеты – это то, что мешает государству идти дальше, мешает развитию", - заявил Крайний.

Также заместитель председателя правления ЕАБР добавил, что в бюджете семьи все то же самое, просто приоритеты другого масштаба – не аэропорт, а новые ботинки, условно говоря.

"Есть такая шутка про то, как жить финансово благополучно: либо надо меньше тратить, либо больше зарабатывать. Так что я желаю всем больше зарабатывать в наступающем году – это лучше, чем меньше тратить. Поэтому, я желаю всем удачи", - сказал Крайний.

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