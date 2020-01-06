Кривда: в моду входит цвет космоса

Каждый год Американский Институт цвета Pantone выделяет наиболее актуальный оттенок, который задает тон дизайнерам и определяет модные тенденции на весь следующий год.
В 2020 году таковым был провозглашен классический синий (оттенок палитры 19-4052). Это значит, что синий цвет будет царить на подиумах, а также вовсю будет использоваться дизайнерами и рекламщиками всего мира.
Дизайнер Артем Кривда сообщил, что цвет темного неба, был выбран цветом года, так как ассоциируется с космосом.
"Классический синий сейчас присутствует в раскладках всех модных трендов, особенно, это касается весны и лета, а также следующих осени и зимы. Плюс, это цвет космоса, и в преддверии 2020 был выбран именно этот цвет", - отметил Кривда.
Однако, по мнению дизайнера, использование этого цвета ограничится индустрией дизайна одежды, и не особенно повлияет на другие сферы. То, что синий цвет объявлен самым модным, не повысит продажи, к примеру, синих автомобилей.
"Я думаю, что в том же автопроме покупать больше будут черные машины, с синими все равно будет небольшой вопрос", - добавил дизайнер.
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