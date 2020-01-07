Эксперт: технологии производства фейков становятся все более совершенными

В 2020 году с развитием нейросетей мир столкнется с производством фейкового контента совершенно другого качества и совершенно нового формата, заявил в эфире радио Sputnik медиа-эксперт, руководитель пресс-службы Европейской медиа-группы Антон Коробков-Землянский.

Уровень современного технологического развития таков, что в наступившем году мы не раз будем становиться свидетелями различного рода скандалов, связанных с производством поддельных аудио- и видеозаписей. Имеющиеся на сегодняшний день технологии позволяют с высокой долей достоверности имитировать голос определенного человека или изображение его лица. Об этом рассказал эксперт Антон Коробков-Землянский.

"Уже сейчас ряд производителей анонсирует технологии, которые позволяют синтезировать голос того или иного человека с помощью нейросетей. Вы можете произносить ту или иную фразу, и она будет автоматически переделываться в голос какого-то известного человека – телезвезды, артиста, популярного политика и так далее. Это уже технологии сегодняшнего дня", - отметил Коробков-Землянский.

Подобные технологии, по словам эксперта, сейчас развиваются и в отношении видеоизображения. В течение года, весьма вероятно, мы станем свидетелями, что использоваться они могут не только в развлекательной индустрии – в кино или рекламе. Вероятно, будут появляться некие фейковые ролики, выдаваемые за реальные съемки, с участием известных личностей, например, крупных политических деятелей, когда нам будут на самом деле показывать деятельность нейросети, уверен Коробков-Землянский.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK