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Дмитрий Голубовский
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Голубовский: какая валюта упадет в цене, а какая вырастет в 2020 году

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Аналитик финансовой группы "Калита-финанс" Дмитрий Голубовский рассказал о прогнозах на валютном рынке в 2020 году.

Весьма вероятно, что аутсайдером среди основных мировых валют в наступившем году окажется швейцарский франк, который, скорее всего, упадет в цене. Он слишком дорог фундаментально, кроме того, в Европе многие в 2019 году скупали его в страхе перед рецессией. Однако рецессии не случилось, немецкая экономика осенью удержалась Так что франк скорее всего будет дешеветь в силу своей отрицательной доходности, полагает финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.

"Юань, я думаю, вырастет в цене, потому что я верю в то, что сделка между Трампом и китайцами все-таки будет заключена. Это будет позитив, который приведет к укреплению юаня. Торговая сделка между США и Китаем будет позитивна и для рубля тоже", - отметил эксперт.

Табло курса доллара
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Также, по словам Голубовского, вероятнее всего, в наступившем году будет дешеветь доллар – как по отношению к юаню, так и к евро.

Вообще экономика, как заявил аналитик, сейчас достаточно сильно политизирована, и Трамп в этом процессе играет роль "первой скрипки".

"В Америке давно не было такого непредсказуемого президента, которого многие обвиняют в манипулировании курсом. А сделать это – непростая задача", - заключил Голубовский.  

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