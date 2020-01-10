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Михаил Смолин
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Смолин: давление США все больше раздражает Европу

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Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин прокомментировал заявление Дональда Трампа о том, что в Европе его не любят, хотя он - ее защитник.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США якобы "защищают Европу от России", однако европейцы невзлюбили его. Политолог Михаил Смолин считает, что Трамп слишком самонадеян, кроме того, пытается навязать определенное мнение о себе европейцам.

"С его стороны присутствует определенное давление, причем, форма выбрана очень жесткая и атакующая. Я думаю, вряд ли в Евросоюзе воспринимают это так, как хотелось бы Трампу", - отметил Смолин.

Как заявил эксперт, в военном плане, в качестве членов блока НАТО, европейские страны, особенно небольшие, это еще каким-то образом воспринимают, а в экономическом плане, безусловно, вся история больше похожа на войну с ЕС, когда европейским бизнесменам "выкручивают руки", чтобы получить дивиденды, прежде всего для американских компаний.

Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / LUCAS JACKSON
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Цель этой экономической войны, навязываемой со стороны США – заставить Европу получать американские товары по более высокой цене.

Европа, считает Смолин, вряд ли воспримет положительно слова Трампа о "защите от России". Москва в то же время предлагает Евросоюзу выгодное сотрудничество по многим пунктам. В этих условиях давление со стороны США все более раздражает Европу, особенно, это касается крупных стран, таких, как Германия.

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