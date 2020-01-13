Попов: Европа заинтересована прежде всего в российском газе

В конце декабря прошлого года Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2020 год, в котором предусматриваются ограничительные меры против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Документ предусматривает введение ряда санкций в отношении иностранных компаний, задействованных в строительстве газопроводов. Как рассказал российский эксперт Эдуард Попов, Вашингтон уже давно угрожал применить санкции против компаний, которые сотрудничали с Россией в строительстве "Северного потока-2". И эксперты уже не первый год оценивают перспективы, будет ли построен этот поток.
"На мой взгляд, остановка строительства в декабре прошлого года на финальной стадии не поменяла ни мнение экспертов, ни реалий: "Северный поток-2" построен будет. Какими усилиями, чьими усилиями и когда – это вопросы, конечно, важные, но "Северный поток-2" будет запущен, это мнение большинства экспертов", - отметил Попов.
"Основной объем продукции Германия будет закупать у России, а некоторую часть - у американцев, не потому, что немцам это выгодно, а чтобы оказать воздействие на продавца. Это такой диктат со стороны покупателя. Немцы филигранно владеют техникой психологического давления на покупателя, нам нужно этому поучиться", - сказал Попов.
По итогам переговоров в Кремле между лидерами России и Германии можно сделать вывод, что принципиальных изменений не произошло - Европа и Германия заинтересованы прежде всего в российском газе, заключил эксперт.
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