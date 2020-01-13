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Эдуард Попов
фото из личного архива Эдуарда Попова

Попов: Европа заинтересована прежде всего в российском газе

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20200113/28839141/popov-evropa-zainteresovana-prezhde-vsego-v-rossiyskom-gaze.html

Директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию с санкциями США против компаний, работающих над завершением проекта "Северный поток-2".

В конце декабря прошлого года Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2020 год, в котором предусматриваются ограничительные меры против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Документ предусматривает введение ряда санкций в отношении иностранных компаний, задействованных в строительстве газопроводов. Как рассказал российский эксперт Эдуард Попов, Вашингтон уже давно угрожал применить санкции против компаний, которые сотрудничали с Россией в строительстве "Северного потока-2". И эксперты уже не первый год оценивают перспективы, будет ли построен этот поток.

"На мой взгляд, остановка строительства в декабре прошлого года на финальной стадии не поменяла ни мнение экспертов, ни реалий: "Северный поток-2" построен будет. Какими усилиями, чьими усилиями и когда – это вопросы, конечно, важные, но "Северный поток-2" будет запущен, это мнение большинства экспертов", - отметил Попов.

Путин: Россия способна достроить Северный поток-2 своими силами
© Sputnik /
Путин: Россия способна самостоятельно достроить "Северный поток-2"
По мнению специалиста, Европа не для того вкладывает кредиты, прилагает политические усилия, использует лоббистские методы для защиты проекта российского газопровода, чтобы покупать потом дорогую американскую продукцию. Но при этом немцы, по всей видимости, будут пытаться диверсифицировать закупки газа.

"Основной объем продукции Германия будет закупать у России, а некоторую часть - у американцев, не потому, что немцам это выгодно, а чтобы оказать воздействие на продавца. Это такой диктат со стороны покупателя. Немцы филигранно владеют техникой психологического давления на покупателя, нам нужно этому поучиться", - сказал Попов.

По итогам переговоров в Кремле между лидерами России и Германии можно сделать вывод, что принципиальных изменений не произошло - Европа и Германия заинтересованы прежде всего в российском газе, заключил эксперт.

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