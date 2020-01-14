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Владимир Гараба
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Гараба объяснил, как лучше всего поступить с ёлками после праздников

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Sputnik Молдова
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Эколог Владимир Гараба рассказал каким образом использованные новогодние елки могут быть полезны молдавской столице.

Вот уже и старый Новый год "отзвенит". Граждане начнут убирать и выносить из своих домов новогодние елки.

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© Ruptly
Что делать с новогодней елкой в Кишиневе – объяснение городских служб

Что с ними делать объяснили в примэрии Кишинева. Елку просто следует оставить у контейнера для мусора, после чего ее увезут на переработку городские службы. 

Подробнее об этой переработки и для чего она нужна, рассказал для Sputnik Молдова эколог Владимир Гараба. 

По его словам, способов переработки елей может быть много, но речь идет об обычном измельчении. После, полученная масса пойдет на удобрение, заявил специалист. 

"Все оно должно идти на удобрение, на улучшение городских почв и парков, зеленых зон. Вообще, почвы в городе очень обеднены, их никто не удобряет в последние годы", - подчеркнул Гараба. 

Он уточнил, что подобную практику позволило притворить в жизнь спецоборудование, которым обзавелось местное "Зеленое хозяйство". 

Какие елки предпочитают жители Молдовы - видео>>>

"Это общеизвестная практика, к сожалению, к нам она запоздала. Но все равно, это очень хорошо. Раньше эти елки тоже собирали, вывозили за пределы города, но, в конце концов, все они сжигались", - пояснил собеседник Sputnik. 

Эколог уточнил, что подобное удобрение будет абсолютно чистым, органическим. Он считает, что это как раз то, что необходимо почвам в Кишиневе, ведь они очень загрязнены, в них как минимум большое количество тяжелого металла, что тормозит рост деревьев и кустарников, посаженных в городе.

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