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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© Sputnik / Александр Вильф

Путин: в России будет создан крупнейший архив документов о Второй мировой войне

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Попыткам переиначить историю необходимо противопоставлять факты, отметил в своем ежегодном послании Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Путин.

В среду, 15 января, президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором заявил, что долг России как страны-победительницы – защищать правду о событиях Второй мировой войны.

"В этом году мы будем отмечать 75-летие победы в Великой отечественной войне. Для России 9 мая - самый великий и святой праздник. Мы гордимся поколением победителей, чтим их подвиг. И наша память – не только дань огромного уважения героическому прошлому, она служит нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше единство", - сказал глава государства.

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© Sputnik / Сергей Гунеев
Путин высказался по поводу празднования 75-летия Победы в ВОВ
Как пояснил Путин, Россия обязана защитить правду о победе, а наглому вранью и попыткам переиначить историю необходимо противопоставить факты.

В частности, в России будет создан крупнейший, самый полный комплекс архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне, доступных для людей всего мира.

"Такая работа – наш долг как страны-победительницы, и наша ответственность перед будущими поколениями", - заключил Путин.

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