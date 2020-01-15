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Политолог Леонид Крутаков
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Крутаков: отставка правительства меняет политическую конструкцию в России

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_skazano_v_efire/20200115/28868712/krutakov-otstavka-pravitelstva-menyaet-politicheskuyu-konstruktsiyu-v-russia.html

Политолог, доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление российского премьер-министра Дмитрия Медведева об отставке кабмина.

Глава кабмина РФ Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе после ежегодного обращения российского президента Владимира Путина к Федеральному собранию. Российский лидер, в свою очередь, попросил кабинет министров исполнять обязанности в полном объеме до формирования нового правительства. Политолог Леонид Крутаков отметил, что данная отставка – чисто политическое решение.

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"Заявленные позиции послания президента Федеральному собранию обретают совершенно другой смысл. Речь идет о смене формата. Мы не знаем будущую команду, надо будет обратить внимание на ее состав, потому что запрос на новые форматы решения проблематики, стоящей перед страной, на новые лица – он очень высок", - заявил Крутаков.

Как полагает политолог, Россию ждет смена политического формата, и произошедшее поднимает на другой уровень само послание Путина.

Как стало известно, Путин выразил намерение ввести должность замсекретаря Совбеза и предложить этот пост Медведеву.

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