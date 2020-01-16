Мишустин: Путин поручил правительству быть в авангарде развития страны

Михаил Мишустин, кандидатуру которого на пост премьер-министра Российской Федерации одобрила Госдума, обозначил в эфире радио Sputnik приоритетные вопросы, которые предстоит решить ему и его кабинету.

Новое качество управления – это важнейший вопрос, который предстоит решить новому правительству Российской Федерации, отметил Михаил Мишустин на встрече с депутатами.

"Президент поручил правительству быть в авангарде развития страны, обеспечивать экономический рост создания новых рабочих мест. Это основы эффективной социальной политики, и, конечно, без высоких темпов экономического развития социальное развитие страны будет пробуксовывать", - подчеркнул он.

Особое внимание будет уделено посланию Владимира Путина Федеральному Собранию, в котором обозначены приоритеты, стоящие перед правительством, и прежде всего, это повышение реальных доходов граждан.

"Как реализовать эти задачи? Во-первых, президент отметил, что необходимо запустить новый инвестиционный цикл, а для этого в ближайшее время принять пакет законопроектов о защите поощрения капиталовложений. И не только принять, а добиться, чтобы они заработали повсеместно", - уточнил Мишустин.

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