Мишустин: Путин поручил правительству быть в авангарде развития страны

Новое качество управления – это важнейший вопрос, который предстоит решить новому правительству Российской Федерации, отметил Михаил Мишустин на встрече с депутатами.
"Президент поручил правительству быть в авангарде развития страны, обеспечивать экономический рост создания новых рабочих мест. Это основы эффективной социальной политики, и, конечно, без высоких темпов экономического развития социальное развитие страны будет пробуксовывать", - подчеркнул он.
"Как реализовать эти задачи? Во-первых, президент отметил, что необходимо запустить новый инвестиционный цикл, а для этого в ближайшее время принять пакет законопроектов о защите поощрения капиталовложений. И не только принять, а добиться, чтобы они заработали повсеместно", - уточнил Мишустин.
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