Лавров рассказал о приоритетах Российской Федерации

Традиционный приоритет России – наращивание взаимодействия с партнерами на евразийском пространстве, в первую очередь, в рамках ОДКБ, Союзного государства, СНГ, Евразийского экономического союза, отметил действующий глава внешнеполитического ведомства.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

По его словам, в числе приоритетных задач России – работа в направлении укрепления существующих связей с партнерами на Евразийском пространстве и выстраивание новых.

Особо отметил и.о. главы МИДа России успехи в направлении евразийской интеграции, включая расширение внешних связей по линии такой развивающейся международной организации, как ЕврАзЭС.

"Подписаны соглашения о свободной торговле с Сингапуром и с Сербией, вступили в силу соглашения о сотрудничестве между ЕврАзЭС и Китайской Народной Республикой, временное соглашение с Ираном. Продолжаются активные переговоры с Израилем и Египтом, принято решение о начале переговорного процесса с Индией", - подчеркнул Лавров.

Как заявил дипломат, все эти действия идут в русле инициативы президента Путина по формированию большого Евразийского партнерства, открытого для всех стран континента.

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