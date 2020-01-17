Лавров рассказал о приоритетах Российской Федерации

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.
По его словам, в числе приоритетных задач России – работа в направлении укрепления существующих связей с партнерами на Евразийском пространстве и выстраивание новых.
Особо отметил и.о. главы МИДа России успехи в направлении евразийской интеграции, включая расширение внешних связей по линии такой развивающейся международной организации, как ЕврАзЭС.
"Подписаны соглашения о свободной торговле с Сингапуром и с Сербией, вступили в силу соглашения о сотрудничестве между ЕврАзЭС и Китайской Народной Республикой, временное соглашение с Ираном. Продолжаются активные переговоры с Израилем и Египтом, принято решение о начале переговорного процесса с Индией", - подчеркнул Лавров.
Как заявил дипломат, все эти действия идут в русле инициативы президента Путина по формированию большого Евразийского партнерства, открытого для всех стран континента.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK