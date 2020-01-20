Альтман: блокада Ленинграда и Холокост – общая трагедия

В преддверии открытия в Иерусалиме памятника жертвам блокады Ленинграда, в котором 23 января примет участие президент РФ Владимир Путин, Фонд "Историческая память" совместно с Центром и Фондом "Холокост" представят сборник "Общая трагедия. Блокада. Холокост".

Профессор РГГУ, сопредседатель Центра и Фонда "Холокост" Илья Альтман рассказал в эфире радио Sputnik о работе над книгой и о том, что есть общего между блокадой Ленинграда и Холокостом.

По словам Альмана, авторы установили целый ряд фактов, которые делают эти два события очень близкими и важными.

"Одним из главных героев освобождения Освенцима был погибший в бою 26 января 1945 года Семен Беспрозванный, до войны директор Большого драматического театра. А еще все узники были спасены врачами, прибывшими из Ленинграда с опытом борьбы с дистрофией", - заявил собеседник Sputnik.

Он рассказал, что несколько лет назад появился проект "Освободители" результатом которого стала документальная выставка и книга.

Альтман ответил, что в ходе проекта были задействованы и школьники всех регионов России. Благодаря их усилиям удалось узнать, что одна из дивизий, освобождавших Аушвиц, называлась "Ленинградская".

"На каждом нашем семинаре, посвященном теме Холокоста, мы часто сопоставляем нацистский оккупационный режим, блокаду Ленинграда и Холокост", - уточнил историк.

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Альтман подчеркнул, что у проекта "Освобождение" есть дерзкая задача: собрать все до одной фамилии и биографии 25 тысяч советских солдат, офицеров и медиков, освободивших 27 января концлагерь Аушвиц.

Не менее важно не только кто спасал, но и кого, считает Альтман. По его данным, советские воины спасли отца знаменитой Анны Франк.

"Есть буклет, где опубликовано письмо Отто Франка с символической датой 23 февраля, когда он только смог взять в руки перо. Он написал своей матери: "Меня спасли и выходили русские". Вот об этом подвиге Красной армии, благодаря нашему совместному проекту, знает сегодня весь мир", - заключил собеседник Sputnik.

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