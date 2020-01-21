Смолин: страны Восточной Европы замалчивают неприглядные страницы своей истории

Во времена социализма не принято было рассказывать о том, как часть населения этих государств помогала гитлеровцам, заявил в эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин.

Историческое замалчивание неприглядных фактов истории, таких, как сотрудничество с нацистами в годы Второй мировой войны, к сожалению, продолжилось и после того, как соцлагерь распался и государства Восточной Европы обрели самостоятельность. Политолог Михаил Смолин полагает, что этот период неведения относительно прошлого, в котором действительно были постыдные страницы, должен окончиться.

"В школах, особенно, в Польше, эти темы обходят стороной, делая из своих народов больше жертву, чем признавая вину части своего населения в этих преступлениях", - отметил Смолин.

По его словам, этим государствам нужно сделать над собой нравственное усилие и все-таки признать, что в их истории были темные пятна и сотрудничество с немцами во время войны.

По мнению эксперта, здесь речь идет о том, что историческое знание восточноевропейцев, особенно, граждан Польши, неполно, и необходимо помочь им восполнять пробелы.

Поэтому в России сегодня создается архив, посвященный Второй мировой войне, и надо давать жителям Восточной Европы возможность изучать свою историю, поскольку они должны иметь возможность взглянуть на свое участие в этой мировой трагедии под названием Вторая мировая война, заключил Смолин.

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