Матвиенко: российскому правительству потребовалось серьезное обновление

Послание президента Российской Федерации Федеральному собранию открыло новый этап развития России. Для успешного решения масштабных задач, поставленных президентом, требуется, чтобы государственно-политическая система была более гибкой и эффективной, заявила на заседании Совета Федерации председатель Валентина Матвиенко. По ее словам, новое правительство полностью соответствует данным задачам.

"Произошло серьезное обновление, омоложение правительства. Оно прошло спокойно и сбалансированно, что позволит обеспечить преемственность в работе кабинета, сохранение всего того ценного, что было накоплено в последние годы", - сообщила Матвиенко.

В то же время, подчеркнула председатель Совфеда, сегодня перед российским правительством стоят серьезные вызовы, а для эффективного ответа на них нужна хорошая команда. Главные критерии, которыми руководствовались при формировании состава правительства, это профессионализм, опыт, современное мышление, высокий уровень образованности.

"Хочется искренне пожелать новому кабинету успехов, и чтобы все получилось. Для этого нужно как можно быстрее включиться в работу", - отметила Матвиенко.

Поскольку в послании Владимира Путина Федеральному собранию основной акцент был сделан на необходимости решения социальных вопросов, таких, как преодоление бедности, улучшение качества жизни граждан, повышение уровня благосостояния, усовершенствование систем здравоохранения и образования, то для преодоления таких масштабных проблем требовались новые профессиональные кадры. Кроме того, важнейшая задача, стоящая перед Россией на сегодняшний день – повышение темпов роста экономики. Для этого необходимо поддержать малый и средний бизнес, наладить новую инвестиционную политику. И осуществление таких масштабных преобразований потребовало прихода в Правительство новых людей, заключила Матвиенко.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK