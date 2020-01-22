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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время интервью
© Photo : предоставлено пресс-службой Совета Федерации

Матвиенко: российскому правительству потребовалось серьезное обновление

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала решение по новому составу правительства РФ.

Послание президента Российской Федерации Федеральному собранию открыло новый этап развития России. Для успешного решения масштабных задач, поставленных президентом, требуется, чтобы государственно-политическая система была более гибкой и эффективной, заявила на заседании Совета Федерации председатель Валентина Матвиенко. По ее словам, новое правительство полностью соответствует данным задачам.

"Произошло серьезное обновление, омоложение правительства. Оно прошло спокойно и сбалансированно, что позволит обеспечить преемственность в работе кабинета, сохранение всего того ценного, что было накоплено в последние годы", - сообщила Матвиенко.

В то же время, подчеркнула председатель Совфеда, сегодня перед российским правительством стоят серьезные вызовы, а для эффективного ответа на них нужна хорошая команда. Главные критерии, которыми руководствовались при формировании состава правительства, это профессионализм, опыт, современное мышление, высокий уровень образованности. 

"Хочется искренне пожелать новому кабинету успехов, и чтобы все получилось. Для этого нужно как можно быстрее включиться в работу", - отметила Матвиенко.

Поскольку в послании Владимира Путина Федеральному собранию основной акцент был сделан на необходимости решения социальных вопросов, таких, как преодоление бедности, улучшение качества жизни граждан, повышение уровня благосостояния, усовершенствование систем здравоохранения и образования, то для преодоления таких масштабных проблем требовались новые профессиональные кадры. Кроме того, важнейшая задача, стоящая перед Россией на сегодняшний день – повышение темпов роста экономики. Для этого необходимо поддержать малый и средний бизнес, наладить новую инвестиционную политику. И осуществление таких масштабных преобразований потребовало прихода в Правительство новых людей, заключила Матвиенко.

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