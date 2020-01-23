Захарова: Россия твердо противостоит попыткам фальсификации истории

Официальный представитель МИД России в ходе состоявшегося в Москве брифинга по актуальным внешнеполитическим вопросам заявила о недопустимости реабилитации нацизма и вольных интерпретаций летописи Второй мировой войны.

Россия стала соавтором резолюции Генеральной ассамблеи ООН, провозгласившей 27 января Международным днем памяти жертв Холокоста в честь годовщины освобождения советскими войсками в 1945 году узников нацистского концлагерь Освенцим. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с сожалением отметила, что во многих государствах, в том числе, тех, которые называют себя эталоном демократии, наблюдаются такие позорные явления, как героизация деятельности гитлеровцев и их приспешников, переписывание истории Второй мировой войны.

"Мы являемся свидетелями преступной войны с памятниками, в ходе которой в ряде стран-членов Европейского союза, в частности, в Польше, уничтожаются монументы воинам Красной армии, которые отдали свою жизнь за освобождение Европы от фашизма. Россия твердо противостоит попыткам фальсификации истории и реабилитации нацизма", - заявила Захарова.

В этой связи, по словам Захаровой, Россия ежегодно вносит на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизма, другими видами практики, которая способствует эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

В очередной раз эта резолюция была принята 18 декабря прошлого года на пленарном заседании 74 сессии Генассамблеи ООН. Данный документ был одобрен внушительным большинством голосов.

Общее число соавторов резолюции впервые достигло отметки 62 государства. При этом на протяжении последних нескольких лет, в текст резолюции по российской инициативе включаются положения о недопустимости любых попыток отрицания Холокоста.

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