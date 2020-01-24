Онищенко: что стоит знать о новом коронавирусе

О новом респираторном заболевании, от которого погибло 17 человек в Китае и случаи которого уже регистрируются и в других странах, рассказал в ходе пресс-конференции первый заместитель председателя Комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко.

В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция на тему: "Новый коронавирус: правда и вымысел". Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Геннадий Онищенко успокоил общественность, заявив, что паниковать по поводу появления нового типа коронавируса пока преждевременно, так как речь об эпидемии не идет.

"Основное количество заболевших зарегистрировано в городе Ухань. Это 12-миллионный город, запредельная скученность, но количество заболевших исчисляется всего сотнями случаев", - отметил Онищенко.

Эксперт сообщил, что всего в мире существует 39 типов коронавирусов. Новый вирус получил название "тяжелая острая респираторная инфекция". По заключению специалистов, этот вирус близок к тем, которые уже беспокоили человечество на протяжении двух десятилетий с начала 2000-х. Также, установленным фактом является то, что болезнь передается при контакте от человека к человеку, и при контакте человека с больным животным. Ученые предполагают, что в случае с новым вирусом, источником первоначального заражения могли стать летучие мыши.

Как рассказал Онищенко, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в генеральном штабе в Женеве собрала всех мировых экспертов, с тем, чтобы разработать ответные меры для реагирования на сложившуюся ситуацию.