Вышинский: ситуация со Sputnik Эстония - это уже вопрос свободы воли

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский в эфире радио Sputnik обратил внимание, что зарубежные журналистские организации не спешат обозначить свою позицию по ситуации со Sputnik Эстония.

То, что сейчас происходит с редакцией Sputnik Эстония - одна одна из форм давления на журналистов, отметил исполнительный директора МИА "Россия Сегодня" Кирилл Вышинский. Он выразил недоумение по поводу сложившейся ситуации.

"Почему правоохранительные органы Эстонии должны выяснять и определять, где работать журналисту? Это уже даже не вопрос свободы слова, а вопрос свободы воли, возможности выбирать, где работать, как работать, с кем сотрудничать. Абсурд", - сказал он в эфире радио Sputnik.

По его словам, следовало бы ждать более мощной реакции со стороны мирового сообщества.

Вышинский выразил сожаление, что и зарубежные журналистские организации не спешат обозначить свою позицию в связи с случившимся.

Он уточнил, что пока только "Репортеры без границ" обтекаемо поблагодарили за то, что обратили на это их внимание, заявив, что рассматривают ситуацию, и, возможно, после ее изучения они сделают свое экспертное заключение.

"Пока они думают над тем, что сказать. И скажут ли вообще что-то. Пока мы не получили той реакции, на которую рассчитывали - реакции от членов профессионального сообщества, готовых встать на защиту людей, которых лишают права на профессию", - сказал Вышинский.

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Ранее исполнительный директор МИА "Россия Сегодня" запустил флешмоб #СпутникСила в поддержку сотрудников портала Sputnik Эстония. Символом флешмоба стала окрашенная в фирменный желтый цвет гиря, на которой по-английски написано "Got You Covered!" ("Положись на нас!"). К акции уже присоединились гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, член комитета по международным делам Госдумы Евгений Примаков, публицист Армен Гаспарян, глава Фонда защиты национальных ценностей и глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

© Sputnik / Коллектив Sputnik Молдова поддержал акцию в поддержку эстонских коллег.

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