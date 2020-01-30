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Анна Мищенко
© Sputnik / Evghenii Panasenco

Мищенко: необходимо, чтобы каждый житель Молдовы сажал по три дерева в год

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Sputnik Молдова
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Директор государственного предприятия лесного хозяйства Яргара Анна Мищенко рассказала в эфире студии Sputnik Молдова о том, в каком состоянии находятся наши леса и что можно сделать для их сохранения.

В Молдове была принята программа по развитию лесов, рассчитанная на 2020-2025 годы, а предприятия лесного хозяйства Молдовы готовы оказывать всяческое содействие местным властям, которые озаботились проблемой сохранения лесов. Об этом заявила глава государственного предприятия лесного хозяйства Яргара Анна Мищенко.

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По словам лесовода, возглавляемая ею организация готова оказывать консультативные услуги и другую помощь тем главам местных администраций, которые изъявят желание организовывать лесопосадки у себя в населенных пунктах.

Говоря о состоянии лесов в Молдове, Мищенко подчеркнула, что катастрофы не происходит, гослесфонд принимает меры по сохранению лесного богатства. Но, конечно, проблемы в этой области есть, особенно, связанные с изменением климата и деятельностью человека.

"Все-таки в Молдове надо высаживать больше деревьев. Мы, лесоводы, готовы даже выделять саженцы, чтобы каждый человек сажал пусть хоть по три дерева, но каждый год", - отметила Мищенко.

Кроме того, уверена она, следует радикально менять мышление людей, убедить их, что нам надо не только охранять леса, но и увеличивать их площадь.

По словам эксперта, государственное предприятие лесного хозяйства Яргара ежегодно принимает участие в выставках "Сделано в Молдове", потому что молдавским лесоводам это дает возможность показать все направления своей деятельности. В этот раз, на выставке представлена и лесоводческая продукция, и продукция переработки. Коллектив представил изделия из древесины, грецкий орех, лекарственные травы, фундук - все местное, произведенное в лесном хозяйстве Яргара.

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