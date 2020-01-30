Мищенко: необходимо, чтобы каждый житель Молдовы сажал по три дерева в год

Директор государственного предприятия лесного хозяйства Яргара Анна Мищенко рассказала в эфире студии Sputnik Молдова о том, в каком состоянии находятся наши леса и что можно сделать для их сохранения.

В Молдове была принята программа по развитию лесов, рассчитанная на 2020-2025 годы, а предприятия лесного хозяйства Молдовы готовы оказывать всяческое содействие местным властям, которые озаботились проблемой сохранения лесов. Об этом заявила глава государственного предприятия лесного хозяйства Яргара Анна Мищенко.

По словам лесовода, возглавляемая ею организация готова оказывать консультативные услуги и другую помощь тем главам местных администраций, которые изъявят желание организовывать лесопосадки у себя в населенных пунктах.

Говоря о состоянии лесов в Молдове, Мищенко подчеркнула, что катастрофы не происходит, гослесфонд принимает меры по сохранению лесного богатства. Но, конечно, проблемы в этой области есть, особенно, связанные с изменением климата и деятельностью человека.

"Все-таки в Молдове надо высаживать больше деревьев. Мы, лесоводы, готовы даже выделять саженцы, чтобы каждый человек сажал пусть хоть по три дерева, но каждый год", - отметила Мищенко.

Кроме того, уверена она, следует радикально менять мышление людей, убедить их, что нам надо не только охранять леса, но и увеличивать их площадь.

По словам эксперта, государственное предприятие лесного хозяйства Яргара ежегодно принимает участие в выставках "Сделано в Молдове", потому что молдавским лесоводам это дает возможность показать все направления своей деятельности. В этот раз, на выставке представлена и лесоводческая продукция, и продукция переработки. Коллектив представил изделия из древесины, грецкий орех, лекарственные травы, фундук - все местное, произведенное в лесном хозяйстве Яргара.

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