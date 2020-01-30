Матвиенко: иностранные студенты теперь могут официально работать в России

У иностранных студентов российских образовательных учреждений появилась возможность работать на территории России. Теперь они будут вправе официально зарабатывать в свободное от учебы время в любых российских организациях. Валентина Матвиенко, говоря об этом законе, упомянула, что он решает одну серьезную проблему.

"Мы выделяем квоты из федерального бюджета, а они не используются, потому что учиться на ту стипендию, которую мы предлагаем, не все могут. Международная практика студентам разрешает подрабатывать, но нас это было практически невозможно", - отметила председатель Совфеда.

Как подчеркнула она, этот вопрос поднимался на Ливадийском форуме.

Там многие делегации из стран Восточной Европы заявляли, что иностранные студенты желают учиться в России, но не могут этого сделать в силу ряда материальных проблем.

Принятый закон, уверена Матвиенко, повысит привлекательность российского образования и расширит для иностранных студентов возможность получить его в Москве и других городах страны.

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