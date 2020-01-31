Колташов: зачем США хотят сохранить транзит российского газа через Украину

Вашингтон рассчитывает, что таким образом можно достичь нескольких целей, сообщил в эфире радио Sputnik руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

США заинтересованы в том, чтобы Россия подпитывала существующий киевский режим, оплачивая транзит газа через Украину. Что для Москвы означает определенную зависимость от Киева, полагает эксперт Василий Колташов.

"Это то, чего не очень хотят в Германии. Но этот контроль должен работать двояко, с одной стороны, он должен будет подпитывать Украину финансово, с другой – по планам США воздействовать на Россию, поскольку Россия будет бояться его потерять", - отметил Колташов.

Однако, считает эксперт, американские планы вряд ли будут реализованы в том виде, в каком они озвучиваются в последнее время. Всем известно, что скрывается за предложениями США о том, что Россия должна сохранить транзит через Украину.

"Обходные транзитные пути найдены, они будут развиваться. Несмотря на то, что по суше поставлять газ удобнее, но Украина, в силу своей жестко американской, и, по сути, антинародной собственной ориентации будет терять транзит и потеряет его совсем. Это вопрос принципа, вопрос независимости поставок, это вопрос политический для России", - подчеркнул Колташов.

По словам эксперта, такой шаг России необходим, и Украина не будет всегда транзитером, если только ситуация там коренным образом не изменится.

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