Малышев: уберечься от коронавируса помогут элементарные гигиенические меры

Человечество уже не раз сталкивалось с заболеваниями, вызванными коронавирусом, однако сейчас речь идет о новом типе вируса. Как отметил эпидемиолог Николай Малышев, сходство между нынешним типом и предыдущими состоит в том, что возникает заболевание внезапно, характеризуются большим числом заболевших, а также тем, что может закончиться летальным исходом.

"Мы знаем, что заболевание передается от человека к человеку воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем, а также через загрязненные поверхности. Клиническая картина заболевания напоминает большинство респираторных инфекций. Болезнь может протекать в легкой, среднетяжелой и тяжелой форме, с пневмонией, обычно двухсторонней", - сообщил Малышев.

По словам эксперта, иностранцы, которые возвращаются из Китая, где и возник очаг заболевания новым вирусом, сначала подвергаются двухнедельному карантину на территории этой страны. За ними наблюдают медики, после чего, если симптомов заболевания не выявлено, их отправляют на родину. ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в сфере международного здравоохранения. Китай принял все меры для локализации заболевания на своей территории, однако ВОЗ беспокоится об остальных странах, особенно таких, где явно не хватает финансовых средств для борьбы с данным заболеванием.

Чтобы защитить себя, подчеркнул Малышев, необходимо чаще мыть руки, избегать скопления людей, нелишним будет и ношение медицинской маски при выходе на улицу.