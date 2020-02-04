Колташев: Евросоюз не будет предлагать Великобритании выгодное соглашение

Выход Великобритании из ЕС прошел довольно мягко, ни катастрофы, которую предрекали некоторые эксперты, ни болезненного разрыва не произошло. Хотя тревога по поводу расставания была значительной, и на пороге Brexit капиталы из Соединенного королевства начали перетекать в Евросоюз. Эксперт Василий Колташев считает, что процесс выхода Великобритании был спровоцирован тем, что правительство Кэмерона не смогло отстоять свои интересы в Евросоюзе.
"Правительству не удалось договориться с евробюрократией по вопросу о британских интересах на континенте, о защите интересов фунта, о торговле, о инвестициях. Британия желала чувствовать себя фактически наравне с Германией в Евросоюзе, но здесь их застопорили", - отметил Колташев.
Как подчеркнул эксперт, вряд ли Лондон получит хорошее торговое соглашение с Евросоюзом. Скорее, Брюсселю выгоднее затягивать переговоры, предлагая варианты, которые будут невыгодны Великобритании.
Европейская экономика сейчас замедляется, и в таких условиях кажется перспективным забирать капиталы из Великобритании, перетаскивая их на континент, создавая некомфортные условия для бизнеса в Великобритании.
"Британцам могут предложить соглашение на невыгодных условиях, совсем не как с Канадой. И если с выходом из ЕС Джонсон выглядит героем, то с соглашением о свободной торговле с Евросоюзом у него возникнут проблемы", - заключил Колташев.
До конца нынешнего года должен завершиться переходный период, в течение которого Великобритания все еще остается членом Европейского таможенного союза.
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