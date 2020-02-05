Дробницкий: зачем США вводить новые санкции против "Северного потока-2"

Правовых оснований для запрета "Северного потока-2", конечно же, нет, но Вашингтон это не останавливает и никогда не останавливало, заявил в эфире радио Sputnik американист, политолог Дмитрий Дробницкий.

Против проекта "Северный поток-2" может быть принят новый пакет санкций. На этот раз, под удар попадут европейские компании, которые согласятся использовать газ из российского трубопровода.

Действия США, направленные на то, чтобы помешать завершению проекта "Северный поток-2", вполне ожидаемы и не удивляют. США достаточно часто применяли такую практику, как распространение действия американского законодательства на территорию всего земного шара.

Однако ранее подобные меры не были направлены против тех, кого Штаты называли своими союзниками, заметил политолог Дмитрий Дробницкий.

"Это попытка жестко надавить на Европу, причем, по всему фронту, так как США не нравятся многие вещи, которые в Европе происходят. Поэтому давление на Европу через энергетические вопросы также направлено на то, чтобы заставить Европу действовать так, как нужно Вашингтону", - полагает Дробницкий.

Еще одним поводом для санкций со стороны США является попытка продемонстрировать, что они отслеживают международную повестку и что-то в ней определяют. Таким образом Конгресс США старается активно участвовать в международной политике.

Поскольку никаких других способов реагировать на международные дела у Конгресса нет, то он делает единственное, что может – накладывает санкции, разъяснил политолог.

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