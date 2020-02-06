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Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов
из личного архива Владимира Попова

Попов об инциденте с турецким самолетом: самое опасное в полете - посадка

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Sputnik Молдова
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Заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", заслуженный военный летчик России Владимир Попов в эфире радио Sputnik прокомментировал жесткую посадку самолета в аэропорту Стамбула, в результате которой пострадали 179 человек, трое скончались.

Вечером 5 февраля самолет авиакомпании Pegasus, летевший из Измира в Стамбул, совершил жесткую посадку, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гекчен в Стамбуле, после чего скатился в овраг и развалился на три части. Заслуженный военный летчик России Владимир Попов, комментируя этот инцидент, отметил, что посадка – самый ответственный этап полета, который, согласно статистике, является и самым опасным.

"Когда самолет выходит за пределы взлетно-посадочной полосы, должны быть соблюдены правила безопасности самого аэропорта, аэродрома и взлетного поля. Этот самолет после выкатывания попал в условия, где любой автомобиль и даже броневик мог бы перевернуться", - заявил Попов.

Как полагают эксперты, одной из причин произошедшего инцидента с самолетом могли стать неблагоприятные погодные условия. Турецкие власти начали расследование, которое могло бы прояснить больше деталей относительно причин трагедии.

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