Попов об инциденте с турецким самолетом: самое опасное в полете - посадка

Вечером 5 февраля самолет авиакомпании Pegasus, летевший из Измира в Стамбул, совершил жесткую посадку, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гекчен в Стамбуле, после чего скатился в овраг и развалился на три части. Заслуженный военный летчик России Владимир Попов, комментируя этот инцидент, отметил, что посадка – самый ответственный этап полета, который, согласно статистике, является и самым опасным.
"Когда самолет выходит за пределы взлетно-посадочной полосы, должны быть соблюдены правила безопасности самого аэропорта, аэродрома и взлетного поля. Этот самолет после выкатывания попал в условия, где любой автомобиль и даже броневик мог бы перевернуться", - заявил Попов.
Как полагают эксперты, одной из причин произошедшего инцидента с самолетом могли стать неблагоприятные погодные условия. Турецкие власти начали расследование, которое могло бы прояснить больше деталей относительно причин трагедии.
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